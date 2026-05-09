A cantora e estudante de psicologia Letícia Lemes Lopes, 21, acabara de ser aprovada em um processo seletivo de uma empresa em Goiânia no fim do ano passado quando se viu em meio a um impasse que poderia lhe custar o novo emprego: entre os documentos requisitados, havia a obrigatoriedade de apresentar o título de eleitor.\nNo mesmo dia que foi contratada, garantiu à empresa a apresentação do documento logo depois, que, como conta, conseguiu rapidamente por meio de um agendamento no Vapt-Vupt. “Até então, mesmo sabendo da obrigação de votar, eu não tinha título”, diz ela.\nO episódio vivido por Letícia espelha um fenômeno que vem se desencadeando no cenário eleitoral nos últimos anos: um menor engajamento da juventude com as eleições. Na última quarta-feira (6) foi encerrado o período para emissão, regularização e transferência de títulos de eleitor. Com o fim do prazo, o balanço parcial divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) apontou o encolhimento do eleitorado jovem no Estado.