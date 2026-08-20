Após o registro de Pablo Marçal como candidato do PRTB à Presidência da República, o valor total do patrimônio declarado pelos nomes que devem disputar a presidência da República superou R$ 689,48 milhões. O escritor Augusto Cury (Avante) segue tendo o maior patrimônio declarado à Justiça Eleitoral entre os presidenciáveis, com R$ 242,2 milhões, seguido por Romeu Zema (Novo), ainda o segundo mais rico, com o valor de R$ 178,7 milhões.\nNa nova declaração de bens, Marçal passou a informar um patrimônio de R$ 149,9 milhões, corrigindo a anterior que apontou um valor total de mais de R$ 7 bilhões. O postulante do PRTB está inelegível até 2032 e deve ter o registro da sua candidatura julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos próximos dias.\nÀ frente nas pesquisas de intenções de votos, Lula (PT) declarou R$ 4,8 milhões e Flávio Bolsonaro (PL), R$ 8,2 milhões. A autodeclaração de bens é uma exigência para o registro da candidatura. O objetivo da prestação não é fiscal, como no Imposto de Renda, por exemplo. A finalidade é dar transparência para que os eleitores possam comparar os valores informados à Justiça Eleitoral.