A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) ampliou no ano eleitoral as ações do Programa Deputados Aqui, com atividades em mais que o dobro dos municípios atendidos em 2025, apenas nos primeiros seis meses de 2026. A ação leva serviços públicos e atos políticos a cidades das bases dos parlamentares estaduais, em formato de mutirão e sessões solenes. O evento desta sexta-feira (3), em Quirinópolis, encerra a série de atos do tipo, no último dia antes da proibição, pela Justiça Eleitoral, da presença de candidatos.\nRealizado desde o segundo semestre de 2023, o programa tem aumentado anualmente a quantidade de cidades atendidas, depois de apenas quatro edições no primeiro ano da gestão do presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), ainda com a estrutura do antigo Programa Alego Ativa, da legislatura anterior. Já com a nova denominação e estrutura ampliada, o Legislativo realizou 20 eventos em 2024 e aumentou para 31 em 2025.