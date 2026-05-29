Com a admissão de 376 comissionados na folha de pessoal de abril, a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) bateu novo recorde de funcionários com este tipo de vínculo, alcançando 5.874, ao custo de R$ 36,8 milhões. Os servidores desta categoria receberam R$ 5,9 milhões em auxílios no mês.\nA maior parte dos servidores comissionados - 4.379 - está lotada diretamente nos gabinetes dos deputados estaduais. Os demais estão distribuídos em cargos de 191 departamentos, comissões, frentes parlamentares e outros setores da Casa.\nO POPULAR mostrou que a Alego tinha 5.775 comissionados em março. Isso quer dizer que, em um mês, foram registrados 99 funcionários a mais em cargos de livre nomeação. A diferença em relação ao número de admissões pode ser explicada pela rotatividade de pessoas nos cargos da Casa (demissões e novas contratações).