A Prefeitura de Goiânia está com o cargo de titular na Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços (Sedicas) vago, diante da saída de Bárbara de Sousa, que ocupava o posto interinamente desde setembro. O prefeito Sandro Mabel (UB) disse que Bárbara estava no cargo de forma transitória e que está “fechando o nome do próximo secretário”.\nNos bastidores, a informação é que Mabel tem interesse em escolher um nome ligado ao setor produtivo porque quer contemplar este segmento (do qual faz parte) na gestão. Diante disso, existe movimento de lideranças empresariais do estado para indicação do próximo secretário.\nA leitura é que o diálogo com o Fórum das Entidades Empresariais do Estado de Goiás (FEE) sobre o tema está aberto, embora não exista compromisso da parte do prefeito de escolher o nome indicado. Por outro lado, já foi verificada resistência por possíveis nomes, atribuída a desgastes de secretários da gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD).