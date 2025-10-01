A Câmara Municipal de Goiânia aprovou uma lei que aplica multa de R$400 para quem portar ou usar drogas ilícitas em público, na capital. A lei é de autoria do vereador Major Vitor Hugo (PL) e foi sancionada pelo prefeito Sandro Mabel (UB) e publicada no Diário Oficial do Município. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) ficará responsável pela fiscalização e aplicação da multa.\nDe acordo com a Câmara, o cidadão que for flagrado usando entorpecentes em parques, ruas, praças ou outros ambientes públicos, deverá pagar multa que será atualizada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Caso aconteça novamente em um período de 12 meses, o valor da multa será dobrado.\nEm entrevista à TV Anhanguera, o procurador-geral do município de Goiânia, Wandir Alan, informou que a pessoa será autuada no momento do uso e será notificada sobre a possibilidade de aplicar recurso contra a autuação. “Após o processo administrativo de lançamento dessa multa, ele vai ser cobrado, tal qual é cobrada qualquer multa no âmbito do município”, explica.