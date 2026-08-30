A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) lança neste domingo (30) campanha contra a votação e possível extinção da escala de trabalho 6x1. A entidade que representa os setores destaca a proximidade das eleições como fator de alarme para os associados e pede que a proposta não seja votada antes do pleito.\nA conta já está alta demais" é a temática principal da campanha. Nas peças de divulgação, também aparece o lema: "Mudança das regras do trabalho às vésperas das eleições? Agora não".\nA PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que reduz a jornada semanal de trabalho e adiciona um dia de descanso semanal sem redução no salário avança no Senado e pode ser votada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) nesta quarta-feira (2).\nO governo Lula corre para que a aprovação aconteça antes da eleição, visando explorar a pauta durante a campanha.