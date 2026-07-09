A Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, por unanimidade, nesta quarta-feira (8), o relatório do vereador Léo José (SD) ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, enviado pela Prefeitura em abril.\nDas 67 emendas apresentadas pelos vereadores, apenas cinco foram acolhidas pelo relator, sendo que uma delas, redigida por ele próprio, reduz para 23% o limite de remanejamento do Orçamento que o Executivo poderá fazer sem autorização prévia do Legislativo\nAs outras quatro promovem ajustes nas metas e prioridades da administração municipal. A matéria segue agora para o primeiro turno de votação em plenário.\nAlego adia início do recesso para ouvir Economia sobre LDO\nMabel busca vereadores para discutir índice de remanejamento na LDO\nPrefeitura e Câmara discutem remanejamento na LDO de 2027