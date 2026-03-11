A Comissão do Trabalho e Servidores Públicos (CTSP), da Câmara Municipal de Goiânia, aprovou, nesta terça-feira (10), o projeto de lei, de autoria da Prefeitura, que garante vale-alimentação para os servidores efetivos da Saúde que fazem plantões de 12 horas seguidas e que não estão afastados temporariamente da função.\nO valor mensal será de R$ 159,39 para quem cumpre jornada semanal de 20 horas; e de R$ 227,70 para 30 horas semanais. O relator da matéria, Sanches da Federal (PP), disse que o projeto foi construído com o Paço. A proposta é considerada uma das propostas “prioritárias” da Prefeitura, enviadas ainda no ano passado.\nCom a aprovação na comissão temática, o projeto segue agora para a segunda e definitiva votação em plenário, antes de ser encaminhado para sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel (UB).