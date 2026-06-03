A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa (Alego) aprovou nesta terça-feira (02) a proposta de decreto legislativo para suspender o andamento de ação contra o deputado estadual Amauri Ribeiro (PL) por violência política de gênero, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/GO). O texto, de autoria do líder do União Brasil na Casa, Lincoln Tejota, foi aprovado pelo colegiado com 10 votos favoráveis e apenas um contrário e deve entrar na pauta do plenário para votação única na próxima terça-feira (09).\nCaso tenha o aval da maioria dos parlamentares, com quórum mínimo de 21 deputados, o decreto legislativo terá efeito imediato para sustar o processo em que Amauri é réu, sem passar por sanção ou veto do governador Daniel Vilela (MDB), já que a matéria trata de prerrogativa da própria Casa. A proposta foi apresentada na segunda-feira (01) pelo líder do UB, partido ao qual Ribeiro estava filiado até a mudança para o PL na janela partidária.