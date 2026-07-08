A Comissão do Trabalho e Servidores Públicos (CTSP) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, por unanimidade, nesta terça-feira (7), o projeto de lei da Prefeitura que concede a revisão geral anual aos servidores públicos municipais referente à data-base de 2026. O reajuste será de 4,26%, correspondente à inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulado em 2025, e será pago em duas etapas: 2,26% a partir de julho, e os 2% restantes em agosto.\nDurante a reunião, a comissão também aprovou uma emenda apresentada pelo vereador Sargento Novandir (Democrata), presidente do colegiado, que equipara o auxílio-locomoção dos servidores temporários da Prefeitura ao valor pago aos efetivos. Pela proposta, o benefício passará dos atuais R$ 190 para R$ 856. Com a aprovação na comissão, o projeto segue para segunda e última votação em plenário.