A Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta sexta-feira (26) o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, durante reunião extraordinária. Com o resultado, o texto seguirá para primeira votação em plenário na próxima segunda-feira (29). Entre as emendas aprovadas ao texto está a alteração, confirmada pelo líder do prefeito, Wellington Bessa (DC), que adequou a peça à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e manteve índice de remanejamento do prefeito, Sandro Mabel (UB), em 23% do orçamento.\nOs vereadores também aprovaram a inclusão do Plano de Cargos e Salários dos servidores administrativos da Educação, ao acatar emendas dos vereadores Coronel Urzêda (PL) e Kátia Maria (PT).\nAlém das emendas impositivas de cada parlamentar, que indicarão até R$ 5 milhões para execução no próximo ano, houve apresentação de 58 sugestões de mudanças no texto da LOA, mas apenas duas foram acatadas pelo relator, Pedro Azulão Júnior (MDB).