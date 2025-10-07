Quatro meses após a sua criação, a Comissão Técnica de Implantação de Sistema de Segurança da Câmara Municipal de Goiânia foi encerrada na semana passada com a divulgação de um relatório que apontou série de vulnerabilidades na rotina de segurança da Casa e medidas que devem ser adotadas para corrigir os problemas, incluindo a compra e instalação de equipamentos, como detectores de metais, que servirão para impedir o acesso às dependências do Legislativo municipal com armas de fogo.\nSegundo informou a assessoria da Câmara ao POPULAR, após a apresentação do relatório, a mesa diretora deve dar andamento às propostas apresentadas com a solicitação de um estudo de impacto financeiro e a previsão de execução orçamentária. Apesar de não haver uma data definida para os próximos passos, a expectativa é que a implementação das medidas de segurança fique apenas para o ano que vem, já que para este não há previsão das despesas no orçamento da Casa.