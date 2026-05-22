O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa (Alego) pretende realizar nova reunião do colegiado na segunda-feira (25) para definir os relatores responsáveis pelas representações trocadas entre os deputados estaduais Amauri Ribeiro e Major Araújo (PL), depois das brigas entre os dois no plenário da Casa. Enquanto isso, a corregedoria da Alego já contabiliza o prazo de 15 dias para a apresentação da defesa prévia de ambos, desde a data do recebimento dos processos, na quarta-feira (20).Os integrantes do conselho realizaram a primeira reunião na quarta-feira, mas ainda aguardavam os procedimentos formais de registro e envio das representações para iniciar os trâmites. Enquanto isso, houve avanço na redefinição da relatoria dos processos anteriores, originados em ofensas e xingamentos de Amauri contra Bia de Lima (PT). Um ano depois do ocorrido, as representações tinham relatórios separados, sob responsabilidade dos deputados Major Araújo e Rosângela Rezende (Agir). Com o novo conflito, o militar foi retirado da análise e os dois processos passaram a ser relatados pelo deputado Dr. George Morais (MDB).