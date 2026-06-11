A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou nesta quarta-feira (10) a aplicação de punição contra o deputado estadual Amauri Ribeiro (PL) por quebra do decoro parlamentar em seguidas ocasiões em que proferiu ofensas pessoais contra a deputada Bia de Lima (PT). A deliberação do colegiado ocorreu mais de um ano após a troca de denúncias entre os dois parlamentares, em maio de 2025, mas a execução da penalidade ainda depende de confirmação da medida em plenário.\nAntes da avaliação dos deputados, porém, o relatório aprovado pela Comissão de Ética precisa ser lido durante sessão ordinária da Casa, a partir de quando será aberto o prazo de 15 dias para eventual recurso. O colegiado realizou dois julgamentos nesta quarta. No primeiro, aprovou por unanimidade o relatório da deputada Rosângela Rezende (Agir), que votou pela absolvição de Bia de Lima em representação apresentada por Amauri, em que o deputado acusa ter sido alvo de ofensas verbais. Com a decisão, o processo segue para arquivamento.