A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia (CFOE) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, em reunião ordinária nesta quinta-feira (7), o projeto de lei de autoria da Prefeitura que institui o Programa de Autonomia Financeira às Unidades de Saúde (Pafus). O relatório da proposta, de autoria de Lucas Kitão (Mobiliza), foi aprovado sem votos contrários e agora segue para o segundo e definitivo turno de votação no plenário da Casa.\nÚnica entre as propostas enviadas pelo Paço a avançar significativamente nas últimas semanas, em meio ao impasse entre a Prefeitura e o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Legislativo, o Pafus agora tem previsão de ser votado pelos vereadores no plenário já na próxima semana. Durante a reunião da comissão, parlamentares de oposição chegaram a apresentar emendas ao texto original, mas todas foram rejeitadas, seguindo orientação do líder do governo, Wellington Bessa (Mobiliza).