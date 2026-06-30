A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia (CFOE) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, em reunião ordinária nesta segunda-feira (29), o projeto de lei da Prefeitura que pede autorização para empréstimo de R$ 310 milhões para obras da segunda etapa do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama II), a ser contratado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com garantia da União.\nConfirmada com votos contrários de Aava Santiago (PSB), Kátia Maria (PT) e Sanches da Federal (PP), que fizeram ressalvas em suas manifestações, a proposta seguirá para o segundo e definitivo turno de votações em plenário. Na CFOE, o relatório aprovado foi feito por Lucas Kitão (Mobiliza), aliado do prefeito Sandro Mabel (UB).\nSegundo a pauta de projetos desta terça-feira (30) divulgada pelo Portal da Transparência da Câmara, não há previsão de o texto ser votado, mas ele pode ser incluído a pedido da base governista, diante da pressa do Paço em garantir sua aprovação antes do fim do mês.