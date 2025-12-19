Em derrota à Prefeitura de Goiânia, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia (CFOE), da Câmara Municipal, aprovou nesta sexta-feira (19) o projeto de lei, de autoria do vereador Lucas Vergílio (MDB), que revoga a Taxa de Limpeza Pública (TLP), a taxa do lixo. Diante do empate, o presidente do colegiado, Welton Lemos (SD), ficou responsável pelo "voto de minerva". O placar ficou em seis votos favoráveis e cinco contrários. A proposta segue agora para o segundo e último turno em plenário.\nVotaram a favor da derrubada da TLP Aava Santigo (PSDB), Coronel Urzêda (PL), Kátia Maria (PT), Lucas Vergílio (MDB), Sanches da Federal (PP) e Welton Lemos (SD). Os votos contrários foram de Anselmo Pereira (MDB), Wellington Bessa (DC), Heyler Leão (PP), Léo José (SD) e Lucas Kitão (UB). O vereador Thialu Guiotti (Avante) estava ausente.