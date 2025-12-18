O presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia (CFOE), da Câmara Municipal de Goiânia, Welton Lemos (SD), convocou reunião ordinária do colegiado para esta sexta-feira (19), às 9 horas, com a inclusão na pauta do projeto que revoga a Taxa de Limpeza Pública (TLP), a taxa do lixo, e de uma proposta da Prefeitura que altera regras para parcerias público-privadas (PPPs)\nDe autoria do vereador Lucas Vergílio (MDB), o projeto que revoga a TLP foi aprovado em primeiro turno pelo plenário no dia 28 de agosto, por 20 votos a 13, mas desde então permaneceu parada na CFOE, comissão temática responsável pela análise da matéria.\n-Comissão de Finanças da Câmara de Goiânia votará revogação da taxa do lixo na sexta (19) (1.3351605)\nNa semana passada, a comissão se reuniu para apreciar projetos enviados pelo prefeito Sandro Mabel (UB), classificados como “prioritários” para aprovação antes do fim do ano. Durante a reunião, Vergílio tentou incluir, por inversão de pauta, a proposta de revogação da taxa do lixo, mas o pedido foi rejeitado pela maioria dos integrantes do colegiado.