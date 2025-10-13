Quarenta e seis dias depois de ter sido aprovado em primeiro turno e de a Câmara de Goiânia ter imposto derrota ao prefeito Sandro Mabel (UB), o projeto de lei de autoria de Lucas Vergílio (MDB) que revoga a Taxa de Limpeza Pública (TLP), a taxa do lixo, deve ser confirmado pelos integrantes da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia (CFOE) da Casa em reunião extraordinária na manhã desta segunda-feira (13), antes de passar pelo segundo turno de votação em plenário.\n“Vejo que o clima lá é total para passar. O projeto é mais pesado. Votar contra ele é mais difícil. Tem um apelo popular muito grande. A pressão popular está mais complexa. Na comissão, não vejo essa complicação. No plenário, aí sim acredito que terá uma articulação mais forte por parte do Paço para não deixar o projeto passar”, afirma Welton Lemos (SD), presidente do colegiado.