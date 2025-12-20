Após mais de três horas de reunião marcada por divergências e troca de acusações, a Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta sexta-feira (19), o substitutivo ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, enviado pela Prefeitura. O relatório apresentado por Lucas Vergílio (MDB) foi derrubado e prevaleceu o voto em separado de Pedro Azulão Jr. (MDB), aprovado por unanimidade.\nNa principal mudança proposta por Azulão, fruto de acordo com o líder do governo, Wellington Bessa (DC), houve a redução do porcentual de remanejamento da Prefeitura de 30% para 23%, alterando o artigo 25 da proposta original. Na versão inicial da LDO, o índice proposto era de 50%. Depois de acertos e pressão da Câmara, esse porcentual diminuiu para 30%. Da forma como ficou aprovada a matéria nesta sexta, foram mantidas as exclusões de suplementações ao Legislativo.