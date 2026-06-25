A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) chegou a 6.007 comissionados em maio de 2026, e atingiu um novo recorde. A Casa registra crescimento na quantidade de funcionários com este vínculo desde o início da gestão do presidente Bruno Peixoto (UB), em 2023. Em janeiro daquele ano, eram 3.711.\nO número de comissionados da Alego atualmente é maior que a população de 109 municípios goianos. Cidades como Caturaí, Simolândia, Santa Rita do Araguaia, Britânia e Fazenda Nova, por exemplo, têm entre 5,3 mil e 5,8 mil habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2025.\nCom 6.028 habitantes, Vila Propício, localizado no Entorno do Distrito Federal, tem quantidade de moradores semelhante ao número de comissionados da Alego. Para chegar à quantidade de funcionários com este vínculo, seria necessário o dobro da população de Santa Cruz de Goiás, do Sul goiano, que tem 3.004 moradores; e mais de seis vezes os 913 habitantes de Anhanguera, a menor cidade do estado.