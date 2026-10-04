O 1º turno das eleições acontece neste domingo (4) e, os eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral e não puderem comparecer às urnas podem justificar a ausência diretamente pelo aplicativo e-Título. A opção fica disponível no horário da votação, das 8h às 17h.\nSegundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o procedimento pelo celular não exige o envio de documentos que comprovem o motivo da falta.\nCada turno, uma justificativa\nDurante as eleições, cada justificativa vale somente para o turno em que o eleitor estiver fora do domicílio eleitoral. Ou seja, quem deixar de votar no 1º e no 2º turno deverá apresentar uma justificativa para cada ausência.\nMais de 5 milhões de goianos devem ir às urnas neste domingo; veja principais orientações\nLocal de votação: como consultar sua seção e zona eleitoral em Goiânia, Aparecida e outras cidades de Goiás