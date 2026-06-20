Perda da função estrutural do Legislativo, autofiscalização, falta de diagnóstico e ausência de estrutura nas prefeituras estão entre os problemas apontados por Bruno Bondarovsky, pesquisador da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), para as emendas impositivas de vereadores. Bondarovsky é idealizador do portal Central das Emendas, que publica dados e análises de emendas federais.\n“As emendas hoje, do jeito que são (a nível federal), têm um modelo problemático, não há dúvida quanto a isso. Os estados e municípios estão copiando o modelo problemático. Esse já é o primeiro grande prejuízo para o Brasil”, disse Bondarovsky.\nO pesquisador argumenta que as principais atribuições dos vereadores são criar leis e fiscalizar o Executivo, e as emendas criam um novo papel. “No momento em que se dá ao vereador - o mesmo vale para deputado estadual, federal e senador - a atribuição de alocar dinheiro diretamente, primeiro, ele acaba priorizando isso face às outras funções. Depois, ele começa a ser parte do gasto da execução. Ele tem menos interesse que melhore a fiscalização porque ele vai estar se auto fiscalizando, o que é uma contradição”, disse.