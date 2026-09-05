Mulher utilizando o simulador de votação (Leobark Rodrigues/TSE)\nCom a proximidade das eleições, marcadas para os dias 4 de outubro (1º turno) e 25 de outubro (em caso de 2º turno), os eleitores brasileiros voltam às urnas para eleger seus representantes. A fim de evitar dúvidas na hora de digitar os números e tornar o processo mais ágil no dia da votação, a Justiça Eleitoral disponibilizou o simulador de votação na urna eletrônica.\nA ferramenta on-line reproduz a interface física e sonora da urna, permitindo que qualquer cidadão treine a sequência de digitação, pratique a conferência dos dados do candidato e se familiarize com as teclas "Branco", "Corrige" e "Confirma".\nO simulador é intuitivo, gratuito e pode ser acessado pelo computador, celular ou tablet. Para garantir imparcialidade, a Justiça Eleitoral desenvolveu partidos e candidatos fictícios, com nomes e temas descontraídos - como o Partido dos Esportes, o Partido dos Ritmos Musicais e o Partido das Festas Populares.