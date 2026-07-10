A negociação do governador e pré-candidato à reeleição Daniel Vilela (MDB) para comprar o prédio de R$ 500 milhões da nova sede do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) beneficia indiretamente a empresa do senador Wilder Morais (PL), adversário do emedebista nas eleições ao governo este ano. A Orca Construtora, da qual Wilder é sócio, é a responsável pela execução da obra, que começou em 2024, está em fase final e seria ocupada por complexo hospitalar do grupo Oncoclínicas.\nO fato de a operação favorecer a construtora do senador, que ainda tem a receber pelo empreendimento, repercutiu nos bastidores da política goiana, com especulações sobre um possível acordo entre os dois grupos visando às eleições deste ano. O grupo governista havia articulada uma aliança com o PL no início do ano, mas Wilder obteve respaldo do diretório nacional para seguir no projeto de oposição.