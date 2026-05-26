A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) confirmou que cumpriu, nesta terça-feira (26), decisão judicial que determinou o afastamento cautelar de 16 pessoas da empresa por 60 dias. A medida é relacionada à operação Pacto Oculto, deflagrada na semana passada pela Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap).\nO POPULAR mostrou que dados de movimentação financeira de investigados reforçaram a suspeita de rachadinha em acordos trabalhistas extrajudiciais da companhia. A polícia investiga 35 acordos que somam R$ 13 milhões. No entanto, a operação da semana passada teve como foco 12, que totalizam R$ 3,5 milhões.\nA suspeita de fraude é referente à gestão passada (os indícios são relacionados a processos de 2023 e 2024) e foi denunciada à polícia pela própria Comurg. Em 2025, em meio a apuração de 39 casos de acordos extrajudiciais, a companhia anunciou a demissão de 11 servidores. Entre os 16 que a Justiça determinou o afastamento, cinco ainda estavam na ativa, com processos administrativos disciplinares em tramitação.