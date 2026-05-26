A direção da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) apresentou nesta segunda-feira (25) à imprensa um sistema de monitoramento em tempo real de serviços prestados pela empresa, com objetivo de garantir maior precisão na cobrança de pagamentos à Prefeitura e melhorar os resultados da limpeza da cidade. São pelo menos quatro aplicações que acompanham serviços de varrição (ainda em teste), remoção de resíduos, podas de gramados e cadastro de arborização de canteiros centrais.\nAlém do uso da tecnologia, a Comurg fez anúncio de compras de maquinário em meio à estratégia do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), de consolidar 2026 como “o ano da zeladoria”, como mostrou o Giro em abril.\nComo informado pelo POPULAR no mês passado, a Prefeitura assinou novo contrato com a Comurg que ampliou os itens de serviços que podem ser realizados pela companhia. A primeira ordem de serviço foi publicada no último dia 18. A direção afirma que ainda não foi possível fazer um balanço dos serviços executados neste período e uma comparação com as faturas anteriores.