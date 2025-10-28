A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) decidiu contratar a Fundação Dom Cabral, por inexigibilidade de licitação, para implementar programa de melhoria de eficiência operacional, “com foco em redimensionamento organizacional, sustentabilidade econômico-financeira e fortalecimento da governança corporativa”. O custo será de R$ 1,2 milhão.\nA contratação foi autorizada em portaria publicada no Diário Oficial do Município de 17 de outubro. Em nota, a Comurg informou que a inexigibilidade de licitação foi definida devido à “notória especialização e inviabilidade de competição para serviço técnico especializado”.\nDe acordo com a companhia, o objeto da contratação abrange “diagnóstico organizacional, mapeamento de macroprocessos, dimensionamento da força de trabalho, estudo de precificação e relatório com recomendações de reestruturação, sustentabilidade econômico-financeira e governança”.