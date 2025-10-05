A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e a Prefeitura estudam fazer um aditivo ao contrato em vigor, que vence em 19 de outubro, prolongando sua validade até o fim do ano. A alternativa deve ser aplicada diante de dificuldades para terminar os ajustes técnicos de um novo contrato antes do fim da vigência do atual. Nos bastidores, a informação é que há possibilidade de novos serviços serem incluídos no aditivo. A reportagem apurou que, se os termos do contrato forem finalizados em breve, o novo documento deve ser assinado em seguida, para que as regras comecem a ser aplicadas ainda em 2025, colocando fim à validade do aditivo.O POPULAR mostrou que o novo contrato entre a Prefeitura - por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) - e a Comurg está em discussão há meses. Em setembro, o prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou que o novo documento deve conter atividades que podem custar até R$ 50 milhões por mês para a administração municipal e ter vigência de 20 anos. Na época, a possibilidade de aditivo era citada nos bastidores, mas a expectativa era concluir o novo contrato até outubro. Diante das dificuldades para fechar o texto, a assinatura de um aditivo passou a ser tratada como a principal alternativa.Mabel já disse que serão incluídas no novo contrato todas as atividades que a Comurg realiza atualmente, mas que não constam no documento antigo. Uma reclamação recorrente da atual administração é que a companhia realiza serviços para a Prefeitura que não estão no contrato e, por isso, a empresa não pode cobrar, o que provoca distorções. Mabel disse que, em gestões anteriores, a diferença era “adequada” inflando números de outros serviços, como poda de grama.Apesar do potencial de o novo contrato chegar a R$ 50 milhões mensais, a previsão é que a despesa efetiva da Prefeitura com a Comurg fique entre R$ 30 milhões e R$ 35 milhões. Há expectativa também que a empresa deixe de fazer pequenas reformas, diante do entendimento de que este tipo de atividade não é vantajosa para a companhia. Em nota, a Comurg afirmou que está em tratativas com a Seinfra sobre o novo contrato, mas que ainda não há definição sobre valores e abrangência dos serviços. Procurada pela reportagem, a Seinfra afirmou que a companhia é quem deve se manifestar sobre o tema.HistóricoO atual contrato entre Comurg e Prefeitura foi firmado em outubro de 2023, na gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD), com duração de um ano. Em agosto de 2024, o documento foi prorrogado até outubro de 2025. O contrato prevê a realização de 39 serviços, sendo que 33 são faturados atualmente, como roçagem; limpeza de espaços onde ocorrem feiras e eventos; plantio de grama e árvores; e manutenção de praças e canteiros.A Comurg está em processo de reorganização administrativa e financeira. Em fevereiro, foi publicado um Plano de Reestruturação e Recuperação, com a previsão de aporte de R$ 190 milhões da Prefeitura para cobrir pagamentos de despesas trabalhistas, precatórios, requisições de pequeno valor e déficit operacional.Em prestação de contas à Câmara, na quinta-feira (2), Mabel citou a expectativa de economia de R$ 44 milhões por ano com folha da companhia, redução de comissionados (de 532 para 104), diminuição de cargos de chefia, extinção de gratificações e retomada do pagamento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e outras obrigações trabalhistas, após 27 meses de atraso. O prefeito também informou que 38 servidores são suspeitos de desvio de conduta (foram abertos processos administrativos, e as informações também foram encaminhadas ao Ministério Público estadual e Polícia Civil). Mabel não citou, mas a Comurg também demitiu mais de 660 servidores aposentados que ainda estavam em seus cargos.Quanto ao aporte, a Prefeitura empenhou R$ 158 milhões, dos quais R$ 153,9 milhões já foram pagos.MudançasNo ano passado, as coletas orgânica e seletiva e o serviço de remoção de entulho, que eram de responsabilidade da Comurg, foram transferidos para o consórcio Limpa Gyn, em contrato que custa cerca de R$ 20 milhões mensais à Prefeitura. O Limpa Gyn também realiza varrição mecanizada em avenidas da capital, atividade inédita na cidade. O serviço e o contrato do consórcio são alvos atualmente de investigação da Câmara de Goiânia, por meio de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI). A primeira autoridade a ser ouvida foi o diretor-executivo do Limpa Gyn, Renan Andrade, que, em seu depoimento, no início da semana passada, citou números com o objetivo de demonstrar que a empresa presta serviço na capital conforme previsto em contrato, como a remoção de cerca de 40 mil toneladas de lixo orgânico por mês e de 70 a 75 mil toneladas de entulho.Em 2023, a Comurg também foi alvo de CEI da Câmara, mas a apuração do Legislativo terminou sem medidas efetivas para mudança no quadro de crise financeira na empresa e em meio a nomeações de indicados dos membros do colegiado para cargos na Prefeitura.