Aterro sanitário de Goiânia (Wildes Barbosa / O Popular)\nA Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) iniciou a compra de R$ 151.675,20 em rojões e foguetes para espantar urubus do aterro sanitário da capital. A homologação da empresa vencedora e o valor da aquisição, publicada no Diário Oficial do Município de segunda-feira (20), foi noticiada com exclusividade pela TV Anhanguera e confirmada pelo O POPULAR.\nConforme o edital a empresa vencedora do pregão eletrônico Nº 032/2025 deve fornecer o total de 11.520 foguetes ou rojão do tipo 12x1 (emite sequência de 12 tiros normais e mais 1 forte no final) que contém o máximo de 6 gramas de pólvora em cada bomba. A entrega será dividida em lotes.\nO objetivo, conforme o termo de referência da compra, é que os foguetes ou rojões sirvam para efeito sonoro (pirotécnicos), de uso controlado, “destinados à dispersão de aves em áreas operacionais de aterro sanitário”. Determina ainda que os artefatos não deverão produzir efeitos luminosos excessivos, “priorizando a intensidade sonora como principal fator de afastamento das aves”.