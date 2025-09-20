A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) publicou mais uma justificativa de quebra de ordem cronológica de pagamento para quitar parcela atrasada à Maas Serviços LTDA. Desta vez, a empresa informou a necessidade de repassar R$ 3,6 milhões à prestadora de serviço, referente a abril de 2024. O despacho foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de quarta-feira (17).A Maas fornece veículos e equipamentos para a companhia. A Comurg alegou no documento que, em notificação extrajudicial, apresentada em 4 de julho de 2025, a Maas informou a iminente suspensão dos serviços devido à inadimplência da empresa pública quanto a pagamentos anteriores a 2025.O POPULAR mostrou que a Comurg publicou, no início deste mês, justificativas para outras duas quebras de ordem cronológica para fazer pagamento de R$ 4,9 milhões à mesma empresa (referente aos meses de agosto e setembro de 2024). Na época, a companhia também mencionou a ameaça de paralisação por parte do fornecedor e citou uma notificação extrajudicial apresentada em 4 de julho.Levando em consideração os recursos relacionados a abril, agosto e setembro de 2024, a Comurg confirmou o pagamento de R$ 8,5 milhões.Em nota, a Comurg confirmou o pagamento dos atrasados e argumentou que “assumiu dívidas geradas em gestões anteriores e, entre os prestadores de serviços, alguns deles se mantêm como fornecedores”. De acordo com a companhia, neste contexto, “foram elencados critérios para o acerto dos valores em atraso e garantir os serviços prestados à população goianiense”.A reportagem perguntou à Comurg quando o novo pagamento foi realizado, o valor da dívida total com a Maas e o montante reivindicado pela empresa na notificação de julho, mas não houve resposta da companhia. O Portal da Transparência da Comurg não mostra dados de despesa da empresa pública.O POPULAR também entrou em contato com a Maas, mas a empresa decidiu não se manifestar.