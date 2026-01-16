A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) finalizou o primeiro ano da gestão de Sandro Mabel (UB) na Prefeitura de Goiânia apontando uma redução de R$ 2,109 bilhões nas dívidas acumuladas ao longo das últimas décadas. O valor renegociado e excluído das cobranças representa 83,6% de todos os passivos da empresa pública, entre dívidas junto ao governo federal, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o Ministério Público do Trabalho (MPT), além de valores de curto prazo em atraso com fornecedores.\nDados consolidados pela companhia, a que a reportagem teve acesso, mostram que o montante devido chegou a R$ 2,521 bilhões, mas houve avanço em processos de negociação que reduziram o débito para R$ 411,8 milhões. A maior parte é referente ao acordo proposto pelo Município à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em requerimento de transação na dívida ativa da União. Neste caso, a dívida que totalizava R$ 2,277 bilhões, foi reduzida para R$ 312 milhões.