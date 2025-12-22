A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) tem em andamento pelo menos sete contratos, firmados em 2025, para consultorias, assessoramento e sistemas relacionados à organização contábil, operacional e fiscal. Para todo o período de vigência (na maior parte, de um ano), o custo é de R$ 3,4 milhões. As contratações foram feitas em um cenário de reestruturação administrativa e de recuperação financeira da empresa pública.\nO contrato mais recente é com a LB Assessoria Municipal Especializada, publicado em 14 de novembro, com duração de um ano, para consultoria relacionada à regularização dos envios de informações de atos de pessoal e folha de pagamento por meio do sistema Colare, usado pelo Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO). O custo total é de R$ 233 mil.\nO Colare é a plataforma usada pela corte de contas para receber informações das prefeituras. A reclamação do tribunal em torno da falta de integração da Comurg com o sistema e, consequentemente, a ausência de envio de informações de pessoal de forma regular é anterior à gestão do prefeito Sandro Mabel (UB).