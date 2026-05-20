A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) vai cobrar R$ 185,8 mil para realizar serviços de limpeza no Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira, durante a Pecuária de Goiânia 2026, que começou na quinta-feira (14) e vai até 24 de maio. Prestar serviços para fora da Prefeitura está entre as medidas anunciadas pelo prefeito Sandro Mabel (UB) como parte do processo de reestruturação da empresa. O plano de Mabel é que a Comurg tenha um “braço” que trabalhará “para fora” com o nome de Comurg Service.\nDe acordo com a Comurg, o contrato foi firmado com a Move Ment Entretenimento Ltda., responsável pelo evento. Segundo a companhia, as equipes trabalham na catação manual, limpeza de espaços de eventos, varrição de vias e logradouros, irrigação e lavagem de espaços públicos e remoção de entulho e palha. A empresa destacou que as atividades são realizadas antes, durante e após o evento, que tem 10 dias de programação.