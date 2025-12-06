O novo contrato de prestação de serviços da Companhia Municipal de Urbanização (Comurg), em processo de elaboração pela Prefeitura de Goiânia, voltará a incluir a coleta de lixo entre as atribuições da empresa pública. A retomada foi anunciada pelo prefeito, Sandro Mabel (UB), nesta sexta-feira (06), em entrevista exclusiva concedida ao Giro 360, podcast de política do POPULAR em parceria com a CBN Goiânia.\nA expectativa é efetivar ainda neste mês a assinatura do novo vínculo, mas os termos ainda não estão fechados, já que, segundo o prefeito, outros itens seguem em processo de inclusão ou exclusão do documento. Por conta da indefinição, Mabel não confirmou o valor do novo contrato, que deve ficar em torno de R$ 50 milhões mensais.\n“Não lembro exatamente o valor do contrato agora com todas as mexidas que nós fizemos, porque foi colocado dentro dele também a coleta do lixo, que é feita pelo Limpa Gyn. Como é um contrato de 20 anos, eu não posso amanhã não ter quem possa fazer na saída de um fornecedor desse”, apontou o prefeito. “Então, a Comurg também vai poder fazer em caso de uma emergência”, disse.