O governador de Goiás e pré-candidato à presidente da República, Ronaldo Caiado (UB), afirmou que chega ao início do ano eleitoral “muito confiante e otimista”. O governador disse que os resultados de 2025, tanto da gestão em Goiás quanto do posicionamento nacional, “dão a absoluta certeza de que estou no caminho correto”. “Minha candidatura à Presidência da República é irreversível. É uma decisão amadurecida, construída com responsabilidade, diálogo e compromisso com o futuro do Brasil”, declarou em nota.\nCaiado apontou que os compromissos realizados fora de Goiás “cumpriram exatamente o papel que eu esperava: ampliar o debate, apresentar ideias, ouvir a população e colocar meu nome de forma clara no cenário nacional”. Para ele, as pesquisas reforçam que a estratégia de múltiplas candidaturas de direita no primeiro turno é a correta e é necessária para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve disputar a reeleição. “A população entende isso e reconhece a relevância da minha candidatura nesse processo”, disse.