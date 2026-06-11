Primos, sobrinhos-netos e tios-avôs de servidores públicos titulares de planos de saúde do Ipasgo pagarão as mesmas tarifas atualmente cobradas pelas novas modalidades de contratação, lançadas pelo instituto em abril de 2025. Os valores variam de R$ 214,68 até R$ 1.234,47, a depender da idade do futuro dependente (veja a tabela abaixo).\nA inclusão de parentes de quarto grau como dependentes no Ipasgo Saúde será possível a partir da apreciação de projeto de lei do governo estadual, enviado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Caso aprovada, a medida, no entanto, ainda dependerá da sanção do governador Daniel Vilela (MDB) e da regulamentação pelo próprio Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás (Ipasgo Saúde).\nDe acordo com o Ipasgo, os parentes, independentemente do vínculo do titular, serão incluídos no “Ipasgo Saúde Família”, já que o “Ipasgo Saúde Cerrado” atende apenas a titulares e seus filhos e cônjuges.