Veja quem são os deputados estaduais que estão eleitos para mandato de 2027 a 2030. A Assembleia Legislativa de Goiás tem 41 cadeiras.\nCarol do Amiltinho (MDB): 109.002 votos\nFabricio Rosa (PT): 81.540 votos\nIssy Quinan (MDB): 73.433 votos\nPaulo do Vale (PSD): 72.792 votos\nAmauri Ribeiro (PL): 69.556 votos\nGCM Romário Policarpo (Cidadania): 55.337 votos\nVirmondes Cruvinel (UB): 53.821 votos\nLineu Olímpio (MDB): 53.569 votos\nWilde Cambão (UB): 53.550 votos\nAntônio Gomide (PT): 51.747 votos\nDr. George Morais (MDB): 51.528 votos\nJosé Machado (PSDB): 49.950 votos\nAndré do Premium (UB): 49.718 votos\nCairo Salim (MDB): 48.192 votos\nJamil Calife (PP): 47.993 votos\nLissauer Vieira (PL): 46.056 votos\nCharles Bento (MDB): 45.901 votos\nKátia (PT): 43.687 votos\nDr. Amarildo (Novo): 43.130 votos\nBia de Lima (PT): 42.980 votos