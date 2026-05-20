O projeto de lei complementar da Prefeitura de Goiânia que institui o programa Morar no Centro enfrentou um novo impasse na Câmara Municipal nesta terça-feira (19). Prevista para analisar a proposta antes do segundo e definitivo turno de votação, a Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano terminou o dia envolta em versões divergentes sobre a própria realização de uma reunião e a votação do texto, considerado “prioritário” pelo Paço.\nO presidente do colegiado, Pedro Azulão Jr. (MDB), afirmou ao POPULAR que a reunião não ocorreu, por falta de quórum. O encontro havia sido convocado na sexta-feira (15) e incluía na pauta, além do Morar no Centro, quatro projetos.\nAo longo da manhã, porém, circularam duas versões diferentes nos bastidores da Casa. A primeira dizia que a comissão teria se reunido às 8h, em uma das salas do terceiro andar, e aprovado o relatório de Ronilson Reis (SD) ao Morar no Centro, incluindo duas emendas aditivas de Aava Santiago (PSB).