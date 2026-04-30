A Câmara dos Deputados votou favoravelmente nesta quinta-feira (3) à derrubada do veto integral do presidente Lula (PT) ao projeto de lei da dosimetria, que reduz as penas dos condenados por golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Agora, a sessão continua com a votação do Senado Federal.\nSão necessários ao menos 257 votos de deputados e 41 votos de senadores, computados separadamente, para que o veto seja rejeitado. Nesse caso, a proposta original se tornará lei.\nEntre os deputados, 318 votaram contra o veto de Lula, enquanto 144 parlamentares pediram sua manutenção. Houve 5 abstenções.\nMessias é rejeitado pelo Senado para o STF, e Lula sofre derrota histórica\nBolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão\nPrisão de Bolsonaro tem apoio de 50% e oposição de 43%, aponta Datafolha