A reunião entre nove governadores de direita nesta quinta-feira (7), em Brasília, concluiu pela cobrança por efetiva negociação do governo federal junto aos Estados Unidos sobre a tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros. Além disso, os gestores estaduais se comprometeram a reforçar articulação partidária para garantir que matérias sensíveis à oposição sejam pautadas no Congresso Nacional, como a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.A iniciativa para o encontro de opositores ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva partiu do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (Republicanos), e ocorreu na residência do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O encontro contou ainda com a participação de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP); Jorginho Mello (PL-SC); Claudio Castro (PL-RJ); Romeu Zema (Novo-MG); Ratinho Junior (PSD-PR) e Wilson Lima (União-AM), além do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB).O goiano apontou que o principal tema do encontro foi a busca por atuação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra os impactos do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além do reforço por uma nova postura do Congresso Nacional diante da crise institucional no país.“Essa reunião de hoje deu algumas sinalizações bem claras. Entre elas, que o Congresso também assumisse uma posição de mais independência e coragem para poder decidir. Não é possível um Congresso daquele. Eu nunca vi um Congresso tão acovardado quanto se vê neste momento”, criticou Caiado.O governador antecipou, na terça-feira (05), a participação do União Brasil no que chamou de “obstrução total” dos trabalhos no Legislativo pela oposição, em busca da votação das propostas de anistia e impeachment de Alexandre de Moraes. Depois da conversa entre os governadores, Caiado defendeu que os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos/PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (UB/AP), pautem as matérias.“A pauta do Congresso eu conheço bem e conheço o regimento interno. Quem pauta é a maioria. Se tem maioria para pautar, que paute e que vote. Esse é o sistema democrático em que vivemos. Não cabe a alguém querer refutar a vontade da maioria. A maioria é daqueles que assinaram o requerimento de urgência e, ao mesmo tempo, da votação. O presidente tem que cumprir e tem que colocar em votação”, defendeu.Organizador da reunião, Mauro Mendes afirmou que a escolha por governadores de direita ocorreu por serem “aqueles que têm um pouco mais de sinergia e a mesma forma de pensar”. Segundo ele, a reunião foi “muito produtiva”. “A consequência objetiva foi que nós iremos falar com todos os presidentes de partidos para que nós possamos apoiar o Congresso Nacional e que ele não se exima do seu papel. O Congresso representa a democracia e é o mais legítimo dos Poderes, porque ele tem o dever de pautar aquilo que for definido pela maioria”, considerou.Tarcisio de Freitas reforçou críticas à postura do governo Lula sobre a crise do tarifaço e apontou “imprudência em termos de relação internacional”, ao citar “agressões” feitas pelo governo brasileiro aos Estados Unidos e a Donald Trump. “A primeira coisa é que a gente vai cobrar energia do governo federal nas negociações e que essas negociações sejam efetivas. Que tenham data, prazo e ações concretas”, contou.Tarcísio considerou até que a gestão petista pode buscar o apoio dos estados e do Congresso Nacional para realizar a articulação com os norte-americanos. “É fundamental um engajamento do governo federal nessa questão da negociação das tarifas e no restabelecimento da boa relação com os Estados Unidos. Isso se faz com ações concretas e precisa ser compartilhado com os setores e com os estados”, disse. “Se precisar de apoio, poderá contar e deve pedir esse apoio, por exemplo, do Congresso Nacional”, disse.Caiado negou a possibilidade de se reunir com integrantes do governo federal sobre as consequências do tarifaço e cobrou que a União apresente medidas de apoio às empresas. “Não. Eu estou aguardando as medidas dele. Eu já tomei as minhas em Goiás. Eu já tenho o Fundo de Equalização, o Fundo de Estabilização Fiscal e fui na B3 e lance um outro fundo creditório para financiar. Então, eu já fiz a minha parte e estou esperando a dele. Cadê a dele? Ele vai fazer o que?”, enfatizou.O governador de Goiás também voltou a responsabilizar Lula pela crise política e econômica com os Estados Unidos. “Se o presidente Lula não quer conversar e a ele interessa a crise, nós governadores, não. Nós queremos ampliar mercado e não queremos conviver com alguém que se acha no direito de fechar o Brasil e penalizar o setor produtivo nacional. Isso é inadmissível neste momento”, apontou.BolsonaroCaiado ainda confirmou que os governadores que participaram da reunião pretendem trabalhar para separar as questões relativas ao tarifaço dos Estados Unidos e as decisões do STF sobre o processo contra Jair Bolsonaro, que foram relacionadas por Donald Trump ao anunciar e confirmar a taxação. “Lógico. Sem dúvida alguma que tem. Isso tem o objetivo total. Em primeiro lugar, estamos tratando daquilo que interessa na nossa economia, que é o tarifaço. É inaceitável uma tributação com essa e o garroteamento da economia nos nossos estados. Em segundo, sobre o fato específico sobre essas decisões. Quais provocações levaram a isso? Eu já deixei essa posição clara: o Supremo Tribunal Federal deve sempre, em decisões delicadas como essas, ouvir o pleno”, disse Caiado.Assim como Caiado, Tarcísio de Freitas defendeu que o STF contribua com o arrefecimento do clima institucional. “Todo mundo tem que desescalar a crise. Não é possível que, sob pretexto de proteger determinados valores, a gente agrida outros. Acho que está muito claro o caminho que tem que ser tomado. A saída está quando cada um cede um pouquinho”, defendeu.