O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) realiza nesta quarta-feira (20), às 14h, a primeira reunião sobre os episódios envolvendo Amauri Ribeiro e Major Araújo (ambos do PL), que se enfrentaram nas últimas duas semanas. Segundo apurado pela reportagem, os integrantes adiantam intenção de aplicar punição mais rígida a Amauri, com possível suspensão de prerrogativas do mandato, por conta da reincidência, e advertência a Araújo.\nO presidente do Conselho, Charles Bento (MDB), diz que a punição aos envolvidos se tornou uma necessidade diante da gravidade da situação. “Vai, com certeza. Acho que através de uma punição é que talvez possa amenizar, porque se ficar sem fazer nada, vai continuar e quem sabe pode ir até para as vias de fato, como já aconteceu aqui dentro. Talvez, nós estaremos prestando um favor a eles mesmos com essas punições, até para a conservação dos seus próprios mandatos”, afirma.