O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Goiânia iniciou, nesta quinta-feira (18), a análise da representação apresentada por Aava Santiago (PSDB) contra o colega Sargento Novandir (MDB) por quebra de decoro parlamentar. A denúncia, protocolada na semana passada, aponta uma “série de episódios de intimidação e ofensas pessoais, com agravante de violência política de gênero”.\nDurante a reunião, que durou cerca de uma hora e meia, foram ouvidas as alegações iniciais e a defesa de Novandir, representado pelo advogado Victor Hugo dos Santos Pereira. Ele pediu o arquivamento da representação argumentando que as falas atribuídas a Novandir se restringiram a críticas ao trabalho parlamentar, sem ofensas de cunho pessoal, religioso ou de gênero. Segundo o advogado, as declarações de Aava, por outro lado, teriam atingido “a honra e a masculinidade” de Novandir.