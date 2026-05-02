As relações de estados e municípios com outros países não é uma novidade e ganhou força a partir dos anos de 1980, situa o professor da Universidade Federal do ABC e membro do Observatório de Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil (Opeb), Gilberto Rodrigues. No entanto, quanto à assinatura do memorando do estado de Goiás com os Estados Unidos para cooperação na área de minerais críticos, o professor afirma que a questão que pode gerar polêmica está no conteúdo e no momento.\nSobre o conteúdo, por se tratar de minérios, que, conforme a Constituição, pertencem à União. Segundo o professor, como o documento foi assinado sem envolvimento da União, “acende uma luz amarela dentro das balizas constitucionais e também das balizas políticas”. Em relação ao momento, o contexto é de relações tensionadas do governo dos Estados Unidos com outros países.