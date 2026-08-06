O discurso de continuidade da gestão do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e o slogan “futuro seguro” deram o tom da convenção que oficializou a candidatura à reeleição do governador Daniel Vilela (MDB), em coligação com 12 partidos, nesta quarta-feira (5), no Centro de Convenções de Goiânia. Ao lado de Caiado, que é candidato à Presidência da República, Daniel prometeu ser o “mais fiel e obstinado defensor” do legado do ex-governador.\nApesar das falas que ressaltaram a unidade da ampla base, o evento também evidenciou fissuras no grupo, após a definição para a vaga de vice e a pressão pela redução do número de candidaturas ao Senado. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD), um dos quatro candidatos ao Senado da base, não discursou no evento e não foi citado por Daniel, Caiado e nem pelos demais postulantes.