A Prefeitura de Goiânia firmou um novo contrato com a Companhia de Urbanização (Comurg) com valor estimado em R$ 7,5 bilhões e vigência de cinco anos, para serviços contínuos e sob demanda de limpeza urbana, paisagismo urbano, operação do aterro sanitário, coleta e transporte de resíduos e manutenção em geral.\nNele, o custo pode chegar a cerca de R$ 1,5 bilhão por ano e a R$ 125 milhões por mês. O valor corresponde ao potencial do contrato caso todos os 56 serviços previstos sejam executados. No contrato anterior, eram 33 atividades. A nova lista de serviços ainda não foi divulgada pela gestão municipal.\nUma resolução normativa publicada no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (13) apontou que o Comitê de Controle de Gastos da Prefeitura aprovou o novo contrato com ressalvas. O colegiado deu aval apenas às despesas com serviços previstos nos anexos I, II e III do contrato, que tratam de ações contínuas.