O contrato do governo estadual com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) subiu para R$ 738,7 milhões em ano pré-eleitoral, com o maior salto anual registrado desde 2012 e em valor que representa mais que o triplo daquele estabelecido no início do mandato do governador Ronaldo Caiado (UB), em 2019. A entidade, que tem como presidente de honra a primeira-dama do Estado e pré-candidata ao Senado Gracinha Caiado (UB), receberá 65% (R$ 304,4 milhões) de acréscimo dos repasses pactuados por 12 meses no ano passado, quando já havia sido registrado um dos maiores aumentos desde a assinatura do contrato.\nO aditivo com o novo valor entrou em vigor há dois meses e valerá até julho do ano que vem. Serão R$ 529,8 milhões para 17 rubricas de programas sociais e R$ 208,8 milhões para despesas administrativas da OVG (veja quadro). Neste último item estão incluídos R$ 115 milhões em gastos com pessoal e R$ 80 milhões de tributos retroativos.