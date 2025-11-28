A Prefeitura e o consórcio Brilha Goiânia devem ter até 13 de abril de 2026 para apresentar a proposta de realinhamento econômico-financeiro do contrato referente à parceria público-privada (PPP) da Cidade Inteligente. O prazo consta em minuta de acordo que deve ser firmado entre o Paço Municipal, a concessionária e o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO).\nDe acordo com o documento, a mudança deve ser feita por meio de aditivo, revisão contratual ou acordo de recomposição consensual. A minuta também prevê que o Brilha Goiânia tem até 8 de dezembro de 2025 para finalizar o cadastro inicial do parque de iluminação.\nEntre 9 de dezembro deste ano e 9 de fevereiro de 2026, o Brilha Goiânia e a Prefeitura devem elaborar, de forma conjunta, a planilha que subsidiará o reequilíbrio orçamentário e financeiro, usando método de cálculo aderente ao edital. No mesmo período, o verificador independente deve validar a planilha. No caso, a entidade é o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC), responsável pelo projeto da PPP. Em seguida, começa o prazo de elaboração da proposta final.