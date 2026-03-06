Com a assinatura do 3º aditivo, o contrato da Prefeitura de Goiânia com o consórcio Limpa Gyn chegou a R$ 552,2 milhões por dois anos. O contrato foi assinado originalmente com valor de R$ 470 milhões, em março de 2024, na gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD). Entre 2024 e 2026, houve aumento de 81,9 milhões.\nQuando Cruz estava à frente da Prefeitura, o contrato teve acréscimo de cerca de R$ 30 milhões. Na gestão de Sandro Mabel (UB), o aumento foi de aproximadamente R$ 51 milhões. O consórcio Limpa Gyn é responsável por coleta de resíduos sólidos, coleta seletiva, remoção de entulhos e varrição mecanizada.\nO contrato tem vigência de dois anos, que termina em 19 de março, mas pode ser prorrogado sucessivas vezes até completar 10 anos. A Lei de Licitações prevê que contratos de serviços contínuos podem ter prazo de validade ampliado, desde que haja previsão em edital e que o ente público ateste que as condições e preços permanecem vantajosos.